  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кулеба: Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо
В тренде

Кулеба: Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность

Кулеба: Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил потенциальные уступки России, которые могут привести к прекращению огня в войне с Россией.

При этом Кулеба отказался комментировать, призывал ли президент Франции Эммануэль Макрон своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять требования Кремля, если это будет означать достижение мира. Но он отверг любые попытки сделать предложение Владимиру Путину в обмен на прекращение вторжения в Украину.

Читайте такжеКулеба: Если не будет нефтяного эмбарго, путин сможет праздновать

"Искать способы сохранить лицо Путина — просто неправильный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо", — сказал Кулеба в интервью Bloomberg.

Также министр отметил, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность, включая оккупированные Донбасс и Крым.

"Мы хотим, чтобы все, что нам принадлежит, было нашим", – сказал глава МИД.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bloomberg

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде