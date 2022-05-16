Кулеба: Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо
Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил потенциальные уступки России, которые могут привести к прекращению огня в войне с Россией.
При этом Кулеба отказался комментировать, призывал ли президент Франции Эммануэль Макрон своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять требования Кремля, если это будет означать достижение мира. Но он отверг любые попытки сделать предложение Владимиру Путину в обмен на прекращение вторжения в Украину.
"Искать способы сохранить лицо Путина — просто неправильный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо", — сказал Кулеба в интервью Bloomberg.
Также министр отметил, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность, включая оккупированные Донбасс и Крым.
"Мы хотим, чтобы все, что нам принадлежит, было нашим", – сказал глава МИД.
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