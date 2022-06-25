Враг выпустил 24 ракеты по Житомирщине и ещё 20 - по Черниговщине

По Житомирской области этой ночью было выпущено 24 ракеты. Об этом сообщил мэр областного центра Сергей Сухомлин.

По словам чиновника, все ракеты были выпущены по военным объектам за пределами Житомира. Информация о разрушениях или пострадавших пока не поступала.

Оперативное командование "Північ" также сообщает, что около 5 утра сегодня был нанесён массированный ракетный удар по посёлку Десна в Черниговской области. Всего враг запустил по населённому пункту 20 ракет. Есть разрушения инфраструктуры, предварительно без потерь.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, этой ночью удары наносились авиацией с территории Беларуси.

"Первый запуск сегодня ночью был примерно в 3.45 с воздуха. Предположительно вылеты бомбрдировщиков из РФ, потому о взлётах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема ранее была следующая: взлёт авиации из аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлёт близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолёт над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ.

Почему люди не слышали истребителей/бомбардировщиков - вероятно на большой высоте работали, и могли наблюдать только после запуска ракет (есть специфический след, сопровождающийся звуком, похожим на взрыв)", - информирует Беларускі Гаюн.