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Враг выпустил 24 ракеты по Житомирщине и ещё 20 - по Черниговщине

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Бомбардировщики наносили удары по Украине из Беларуси

Враг выпустил 24 ракеты по Житомирщине и ещё 20 - по Черниговщине

Фото: Беларускі Гаюн

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По Житомирской области этой ночью было выпущено 24 ракеты. Об этом сообщил мэр областного центра Сергей Сухомлин.

По словам чиновника, все ракеты были выпущены по военным объектам за пределами Житомира. Информация о разрушениях или пострадавших пока не поступала.

Оперативное командование "Північ" также сообщает, что около 5 утра сегодня был нанесён массированный ракетный удар по посёлку Десна в Черниговской области. Всего враг запустил по населённому пункту 20 ракет. Есть разрушения инфраструктуры, предварительно без потерь.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, этой ночью удары наносились авиацией с территории Беларуси.

"Первый запуск сегодня ночью был примерно в 3.45 с воздуха. Предположительно вылеты бомбрдировщиков из РФ, потому о взлётах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема ранее была следующая: взлёт авиации из аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлёт близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолёт над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ.

Почему люди не слышали истребителей/бомбардировщиков - вероятно на большой высоте работали, и могли наблюдать только после запуска ракет (есть специфический след, сопровождающийся звуком, похожим на взрыв)", - информирует Беларускі Гаюн.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2022 в 08:52
Як мішені у тирі...
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