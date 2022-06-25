Маркос Антонио: Сегодня я прощаюсь с Шахтером
Бразилец поблагодарил клуб за три года выступлений
Фото: Gianluca di Marzio
Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио, переходящий в "Лацио", попрощался с донецким клубом.
"Прощания никогда не бывают легкими, но чтобы один цикл начался, другой должен закончиться. Сегодня я прощаюсь с "Шахтером". Я носил футболку этого клуба 3 года, я просто должен поблагодарить его за все. Ты – часть моей истории.
Спасибо всем, кто принял участие в моем путешествии. Также спасибо украинцам, которые так хорошо меня приняли. Теперь я отправлюсь к новым испытаниям, но не забуду все, что прожил с тобой. Большое спасибо", – написал Антонио в инстаграме.
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Источник:Інстаграм Маркоса Антоніо
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