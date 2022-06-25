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Маркос Антонио: Сегодня я прощаюсь с Шахтером

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Бразилец поблагодарил клуб за три года выступлений

Маркос Антонио: Сегодня я прощаюсь с Шахтером

Фото: Gianluca di Marzio

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Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио, переходящий в "Лацио", попрощался с донецким клубом.

"Прощания никогда не бывают легкими, но чтобы один цикл начался, другой должен закончиться. Сегодня я прощаюсь с "Шахтером". Я носил футболку этого клуба 3 года, я просто должен поблагодарить его за все. Ты – часть моей истории.

Спасибо всем, кто принял участие в моем путешествии. Также спасибо украинцам, которые так хорошо меня приняли. Теперь я отправлюсь к новым испытаниям, но не забуду все, что прожил с тобой. Большое спасибо", – написал Антонио в инстаграме.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Маркос Антонио
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