Маркос Антонио: Сегодня я прощаюсь с Шахтером

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио, переходящий в "Лацио", попрощался с донецким клубом.

"Прощания никогда не бывают легкими, но чтобы один цикл начался, другой должен закончиться. Сегодня я прощаюсь с "Шахтером". Я носил футболку этого клуба 3 года, я просто должен поблагодарить его за все. Ты – часть моей истории.

Спасибо всем, кто принял участие в моем путешествии. Также спасибо украинцам, которые так хорошо меня приняли. Теперь я отправлюсь к новым испытаниям, но не забуду все, что прожил с тобой. Большое спасибо", – написал Антонио в инстаграме.