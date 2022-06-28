Успеть за 11 секунд. К Юбилею самого быстрого гола в истории чемпионатов мира

Футбольный ЧМ-2002, первый мундиаль ХХІ века, запомнился по целому ряду причин. Впервые соревнование такого масштаба проходило в Азии и впервые одновременно в двух странах (до сих пор это единственный случай в реестре чемпионатов мира) – Японии и Южной Корее. Впервые в истории триумфатор предыдущего первенства, сборная Франция, не одержала на турнире ни одной победы и не забила ни одного мяча. В финале чемпионата болельщики стали свидетелями увлекательного противостояния лучшего на тот момент нападающего мира бразильца Роналдо и лучшего вратаря планеты немца Оливера Кана. А еще тот ЧМ подарил самую неожиданную пару участников поединка за третье место. В утешительном финале сошлись тогда команды Турции и Южной Кореи. И стали соавторами рекорда, которому, наверняка, суждена долгая жизнь.

Перед стартом турнира подопечных Гуса Хиддинка и Шенола Гюнеша никто всерьез не рассматривал в качестве претендентов на медали. А обе сборные взяли да удивили, заставив иных планетарных грандов в бессилии развести руками: мол, что поделаешь – прозевали рывок "пацанов". Особенно преуспели в тиражировании сенсаций корейцы, поочередно победившие поляков, португальцев, итальянцев (правда, не без помощи судей) и испанцев в серии пенальти. Тем временем турки, выйдя из группы с Бразилией, в плей-офф оставили не у дел Японию и Сенегал, наделавших немало шума на групповом этапе. Да и в роковых для себя полуфиналах поймавшие кураж команды Хиддинка и Гюнеша отнюдь не выглядели мальчиками для битья. Хотя немцы с бразильцами их прогнозируемо и победили, но не нокаутом, а по очкам (в обоих матчах было по 1:0). И вот 29 июня 2002 года Южная Корея и Турция сошлись в утешительном финале на заполненном под завязку стадионе в Тэгу.

Перед игрой тренеры обеих команд внесли минимальные изменения в стартовые составы, но эти рокировки в итоге сыграли решающую роль в ключевом эпизоде матча. У корейцев в полуфинале получил травму основной правый защитник Чой Чжин Чхоль, рослый и надежный игрок. Вместо него Хиддинк выставил номинального полузащитника Ю Сан Чхоля, который в дебюте "бронзового" поединка играл так, словно был плохо знаком с оплотом обороны своей команды, центрбеком-капитаном Хон Мюн Бо.

Турецкая новинка, напротив, оказалась чрезвычайно эффективной. Дело в том, что на протяжении всего турнира в стартовом составе "лунных звезд" на поле выходил атакующий дуэт Хакан Шукюр – Хасан Шаш. И если последний из них забил дважды, в том числе бразильцам в группе, то у капитана и лучшего форварда янычар игра откровенно не шла. Знаменитый нападающий, игравший в то время в Серии А за "Парму", мало соответствовал своему прозвищу Босфорский бык, напоминая скорее какую-нибудь ледащую коровенку из захудалого колхоза. Недовольные его игровой несостоятельностью критики турецкой сборной требовали от Гюнеша доверить в малом финале место в атаке Ильхану Мансызу и Арифу Эрдему – лучшим снайперам чемпионата Турции-2001/02 (оба забили в Суперлиге по 21 мячу). Однако симпатии тренера к Шукюру не знали границ, и потому к советам он прислушался лишь частично: на "бронзовый" матч определил в напарники Хакану быстрого и техничного Мансыза (кстати, крымского татарина по происхождению). Получив поддержку от симпатичного форварда, Босфорский бык сыграл так, как подобало капитану и лидеру команды: стал одним из лучших в составах обеих сборных, а заодно вписал свое имя в историю.

Матчу предшествовала минута молчания, посвященная жертвам кровавого пограничного конфликта между двумя Кореями (около 20 погибших с обеих сторон), который произошел в Желтом море за несколько часов до поединка. Такие церемонии обычно чуть сбивают эмоциональный настрой команд. Тем неожиданнее было то, что случилось в самом дебюте встречи. Со стартовым свистком кувейтского судьи Саада Мане корейцы разыграли мяч в центре, после чего сразу отдали его назад своим защитникам. Вслед за мячом, как коршуны на добычу, бросились турецкие нападающие. Правофланговый Ю Сан Чхоль, у которого оказался игровой снаряд, видя бегущего на него Шукюра, быстро отпасовал в центр на Хон Мюн Бо, но передача вышла не очень удобной, и капитану хозяев пришлось принимать ее лицом к своим воротам. А пока он разворачивался, вихрем налетевший Мансыз выбил мяч у него из-под ног – точно на ход Хакану. Босфорский бык, уйдя от подката Хона, подработал себе под левую ногу и с линии штрафной пробил мимо выбежавшего из ворот Ли Ун Джэ – 0:1. А с начала матча прошло всего 10.8 секунды! Гус Хиддинк, еще не успев как следует умоститься на скамейке, вскочил на ноги. На лице голландца читалось полное непонимание произошедшего. Но что случилось, то случилось – его подопечные невольно стали соавторами нового рекорда чемпионатов мира, пропустив самый быстрый гол в истории мундиалей. Прежнее достижение продержалось 40 лет: на ЧМ-1962 чехословацкий нападающий Вацлав Машек забил мексиканцам на 15-й секунде встречи.

И хотя корейцам довольно быстро удалось отыграться, благодаря красивейшему голу Ли Ыль Ена со штрафного (в "девятку" с рикошетом от штанги), турки в тот вечер были неумолимы. До перерыва Шукюр с Мансызом сотворили еще два гола: Хакан ассистировал, Ильхан забивал. Босфорский бык мог и сам оформить дубль, но выйдя один на один с голкипером, не сумел переиграть Ли Ун Джэ. Во втором тайме "лунные звезды" прагматично сыграли по счету, и все, что удалось хозяевам – оформить еще один гол, в самой концовке компенсированного времени. Примечательно, что после дальнего удара Сон Чжон Гука, мяч влетел в ворота Рюштю рикошетом от пятой точки Чха Ду Ри: видимо, ничем другим забить корейцы в тот вечер уже просто не могли – устали. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Шенола Гюнеша со счетом 3:2. Турки завоевали бронзу чемпионата, установив при этом оригинальное достижение: в рамках одного ЧМ обыграли обоих хозяев турнира.