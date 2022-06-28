  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
В тренде

Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Стороны подписали совместное заявление

Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

nasha-germania

UA-Футбол
Новина українською

Канцелярия финского президента Ниинистё сообщила, что на саммите в Мадриде Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Сторонам удалось договориться и подписать совместное заявление.

Официальное решение будет объявлено на саммите в Мадриде.

Добавим, что Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после российской агрессии в Украине. Турция сначала блокировала намерения финнов и шведов о вступлении в Альянс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде