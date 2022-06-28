Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Стороны подписали совместное заявление
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Канцелярия финского президента Ниинистё сообщила, что на саммите в Мадриде Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Сторонам удалось договориться и подписать совместное заявление.
Официальное решение будет объявлено на саммите в Мадриде.
Добавим, что Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после российской агрессии в Украине. Турция сначала блокировала намерения финнов и шведов о вступлении в Альянс.
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