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Зеленский выложил видео ракетного удара по Кременчугу: Они хотели убить как можно больше людей

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Еще одно доказательство российских преступлений

Зеленский выложил видео ракетного удара по Кременчугу: Они хотели убить как можно больше людей

Фото - ОП

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам очередных суток полномасштабной войны с россией. Проходило заседание Совбеза ООН, где Зеленский выступал по видеосвязи и о чем рассказал подробно:

"На специальном заседании Совета безопасности ООН, которое было созвано по просьбе Украины, мы задействовали все международные рычаги, чтобы привлечь россию к ответственности за государственный терроризм.

Призвал ООН использовать уже существующие механизмы Устава ООН, чтобы прекратить российские манипуляции структурами Организации и создать специальный трибунал для расследования действий российских оккупантов на украинской земле".

Россия должна быть признана страной - спонсоркой терроризма. На это направлены серьезные дипломатические усилия Украины. А факты в подтверждение террористических намерений рф не оставляют сомнений:

"По состоянию на этот вечер, общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам, уже 2811; а сколько еще авиабомб, сколько артиллерийских снарядов"...

Президент вмонтировал в свой ролик момент с попаданием российской ракеты в ТРЦ в Кременчуге – это очередное доказательство зверств путинской армии:

"У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей.

Одно из таких доказательств – в видео. Чтобы никто не смел обманывать ракетный относительно ракетного удар по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту.

Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре.

За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в трибунале", - сказал глава государства.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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