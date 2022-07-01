Включая две системы ПВО. Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины

Пентагон официально объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на 820 миллионов долларов. Ранее о намерении передать Украине вооружение было объявлено на мадридском саммите НАТО. Об этом лично говорил Джо Байден, анонсировав в том числе новые современные западные системы противовоздушной обороны, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS.

Как отмечает Пентагон, в пакет помощи вошли:

дополнительные боеприпасы к HIMARS;

150 тысяч артиллерийских снарядов к западным гаубицам;

2 системы противовоздушной обороны NASAMS;

4 контрбатарейных радара.

Добавим, что США предоставили Украине военную помощь на $7 млрд. и намерены поддерживать Украину столько, сколько нужно.