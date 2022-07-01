Включая две системы ПВО. Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины
На сумму 820 миллионов долларов
Пентагон официально объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на 820 миллионов долларов. Ранее о намерении передать Украине вооружение было объявлено на мадридском саммите НАТО. Об этом лично говорил Джо Байден, анонсировав в том числе новые современные западные системы противовоздушной обороны, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS.
Как отмечает Пентагон, в пакет помощи вошли:
- дополнительные боеприпасы к HIMARS;
- 150 тысяч артиллерийских снарядов к западным гаубицам;
- 2 системы противовоздушной обороны NASAMS;
- 4 контрбатарейных радара.
Добавим, что США предоставили Украине военную помощь на $7 млрд. и намерены поддерживать Украину столько, сколько нужно.
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Источник:Пентагон
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