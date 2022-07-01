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Включая две системы ПВО. Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины

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На сумму 820 миллионов долларов

Включая две системы ПВО. Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины

UA-Футбол
Новина українською

Пентагон официально объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на 820 миллионов долларов. Ранее о намерении передать Украине вооружение было объявлено на мадридском саммите НАТО. Об этом лично говорил Джо Байден, анонсировав в том числе новые современные западные системы противовоздушной обороны, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS.

Как отмечает Пентагон, в пакет помощи вошли:

  • дополнительные боеприпасы к HIMARS;
  • 150 тысяч артиллерийских снарядов к западным гаубицам;
  • 2 системы противовоздушной обороны NASAMS;
  • 4 контрбатарейных радара.

Добавим, что США предоставили Украине военную помощь на $7 млрд. и намерены поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Пентагон

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