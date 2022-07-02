После обстрела Дергачей в Харьковской области есть пострадавший
Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину
Фото: facebook.com/Zadorenko
Оккупанты 2 июля обстреляли из артиллерии и минометов несколько населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела Дергачей есть один пострадавший, сообщает глава Дергачевской территориальной громады Вячеслав Задоренко.
"В результате вражеских обстрелов в течение суток в Дергачах пострадало одно гражданское лицо", – говорится в сообщении.
Дергачи являются ближайшим пригородом Харькова и находятся в нескольких километрах северо-западнее от областного центра.
Помимо Дергачей артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементеевку, Питомник и Русская Лозовая. Авиационным обстрелам подверглись Прудянки.
Из танков вели вели огонь по Питомнику, Русской Лозовой, Дементеевке, Цуповке и Слатино.
Напомним, что за последнюю неделю войска рф нанесли 40 ударов по населенным пунктам Харьковщины, используя ракеты, авиабомбы, артиллерию и минометы.
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