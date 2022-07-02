После обстрела Дергачей в Харьковской области есть пострадавший

Оккупанты 2 июля обстреляли из артиллерии и минометов несколько населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела Дергачей есть один пострадавший, сообщает глава Дергачевской территориальной громады Вячеслав Задоренко.

"В результате вражеских обстрелов в течение суток в Дергачах пострадало одно гражданское лицо", – говорится в сообщении.

Дергачи являются ближайшим пригородом Харькова и находятся в нескольких километрах северо-западнее от областного центра.

Помимо Дергачей артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементеевку, Питомник и Русская Лозовая. Авиационным обстрелам подверглись Прудянки.

Из танков вели вели огонь по Питомнику, Русской Лозовой, Дементеевке, Цуповке и Слатино.

Напомним, что за последнюю неделю войска рф нанесли 40 ударов по населенным пунктам Харьковщины, используя ракеты, авиабомбы, артиллерию и минометы.