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После обстрела Дергачей в Харьковской области есть пострадавший

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Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину

После обстрела Дергачей в Харьковской области есть пострадавший

Фото: facebook.com/Zadorenko

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Оккупанты 2 июля обстреляли из артиллерии и минометов несколько населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела Дергачей есть один пострадавший, сообщает глава Дергачевской территориальной громады Вячеслав Задоренко.

"В результате вражеских обстрелов в течение суток в Дергачах пострадало одно гражданское лицо", – говорится в сообщении.

Дергачи являются ближайшим пригородом Харькова и находятся в нескольких километрах северо-западнее от областного центра.

Помимо Дергачей артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементеевку, Питомник и Русская Лозовая. Авиационным обстрелам подверглись Прудянки.

Из танков вели вели огонь по Питомнику, Русской Лозовой, Дементеевке, Цуповке и Слатино.

Напомним, что за последнюю неделю войска рф нанесли 40 ударов по населенным пунктам Харьковщины, используя ракеты, авиабомбы, артиллерию и минометы.

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В статье: Харьков война с Россией Дергачи
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