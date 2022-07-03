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В российском Белгороде снова раздались взрывы. Есть погибшие

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российская сторона утверждает, что это работа ПВО

В российском Белгороде снова раздались взрывы. Есть погибшие

Телеграм В'ячеслава Гладкова

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Около трех ночи 3 июля в российском Белгороде раздалось несколько громких взрывов. Об этом официально сообщил Губернатор Белгородской области рф Вячеслав Гладков:

“Полчаса назад в Белгороде было слышно серию громких звуков. Горит частный жилой дом на улице Маяковского, 23… Причины случившегося выясняются, предположительно сработало ПВО”, - заявил российский чиновник.

Также Гладков через два часа после инцидента добавил информацию о пострадавших.

“На счет пострадавших: четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Два человека осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. Пока есть информация о трех погибших”, - добавил Гладков.

Также известно и о повреждениях инфраструктуры. В общей сложности было повреждено 11 многоквартирных домов. Кроме этого пострадали 39 частных домов - из них три разрушены полностью.

Отметим, что Белгород расположен в 40 км от границы Украины и в 80 км от Харькова.

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В статье: война с Россией
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