ВСУ вывели из строя российскую военную базу в оккупированном Мелитополе
Было слышно много взрывов
Автор невідомий
Ночью ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз врага во временно захваченном Мелитополе. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз рашистов. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе. Наша задача – помочь разместиться людям, которые хотят выехать в Запорожье.
Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было! ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты – бежать из нашего города", - сказал Федоров.
Напомним, около пяти часов утра появилась информация, что вблизи мелитопольского аэропорта слышны взрывы. Затем в небе появился столб дыма.
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