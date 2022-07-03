Генштаб: ВСУ отразили штурм россиянами населенного пункта в Харьковской области

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил предыдущие сутки борьбы против российских захватчиков:

“На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил республики беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг обстрелял с территории российской федерации позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Перемога, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка.

Вражеский штурм недалеко от Прудянки наши воины успешно отбили. Противник нанес авиаудар недалеко от Мосьпанового и Гракового.

На Славянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы неподалеку от Новолуганского и Майского. Нанес авиаудар вблизи Покровского. Пытается вести наступление в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Штурмовыми действиями враг пытается улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спартак.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны на вероятных направлениях наступления. Совершал систематические обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка.

Российские оккупанты наносят систематические ракетные удары на Николаевском направлении.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины работала фактически по всем направлениям боевых действий – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Совершила почти полтора десятка групповых вылетов. Уничтожены около двадцати единиц вражеской техники и два полевых склада боеприпасов. Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач. Общие потери противника уточняются”, - говорится в сводке.