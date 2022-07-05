Уэльс и Шотландия выделили Украине 100 млн фунтов, Япония ввела запрет на импорт золота рф
Нас не бросают, противника давят
Ukraine
Правительство Уэльса выделило 35 миллионов фунтов стерлингов на военную поддержку Украины. Об этом сообщил премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон в своем Твиттере.
Также он отметил, что совместное противодействие российской агрессии будет продолжаться. Правительство Шотландии поддержит Украину военной помощью в размере 65 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, вклад Великой Британии увеличится до 2,3 миллиардов фунтов.
The @WelshGovernment has contributed £35m to our military support for Ukraine, and Welsh families have taken in 3,000 refugees.— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022
Good to talk to @PrifWeinidog just now about how we can continue to work together against Russian aggression.
Diolch, Wales.
I've just spoken to @NicolaSturgeon to herald the success of UK collaboration supporting Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022
I thanked the @ScotGov’s £65 million contribution in upping UK’s military aid to Ukraine to £2.3 billion & efforts to help house 6,000 Ukrainian refugees.
Thank you, Scotland.
Тем временем правительство Японии утвердило запрет на импорт золота из россии, а также на предоставление в рф услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовым услугам. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Японии.
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