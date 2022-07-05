Уэльс и Шотландия выделили Украине 100 млн фунтов, Япония ввела запрет на импорт золота рф

Правительство Уэльса выделило 35 миллионов фунтов стерлингов на военную поддержку Украины. Об этом сообщил премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон в своем Твиттере.

Также он отметил, что совместное противодействие российской агрессии будет продолжаться. Правительство Шотландии поддержит Украину военной помощью в размере 65 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, вклад Великой Британии увеличится до 2,3 миллиардов фунтов.

The @WelshGovernment has contributed £35m to our military support for Ukraine, and Welsh families have taken in 3,000 refugees.



Good to talk to @PrifWeinidog just now about how we can continue to work together against Russian aggression.



Diolch, Wales. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022

I've just spoken to @NicolaSturgeon to herald the success of UK collaboration supporting Ukraine.



I thanked the @ScotGov’s £65 million contribution in upping UK’s military aid to Ukraine to £2.3 billion & efforts to help house 6,000 Ukrainian refugees.



Thank you, Scotland. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022

Тем временем правительство Японии утвердило запрет на импорт золота из россии, а также на предоставление в рф услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовым услугам. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Японии.