Уэльс и Шотландия выделили Украине 100 млн фунтов, Япония ввела запрет на импорт золота рф

Правительство Уэльса выделило 35 миллионов фунтов стерлингов на военную поддержку Украины. Об этом сообщил премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон в своем Твиттере.

Также он отметил, что совместное противодействие российской агрессии будет продолжаться. Правительство Шотландии поддержит Украину военной помощью в размере 65 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, вклад Великой Британии увеличится до 2,3 миллиардов фунтов.

The @WelshGovernment has contributed £35m to our military support for Ukraine, and Welsh families have taken in 3,000 refugees.



Good to talk to @PrifWeinidog just now about how we can continue to work together against Russian aggression.



Diolch, Wales.