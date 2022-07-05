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Уэльс и Шотландия выделили Украине 100 млн фунтов, Япония ввела запрет на импорт золота рф

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Уэльс и Шотландия выделили Украине 100 млн фунтов, Япония ввела запрет на импорт золота рф

Ukraine

Новина українською

Правительство Уэльса выделило 35 миллионов фунтов стерлингов на военную поддержку Украины. Об этом сообщил премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон в своем Твиттере.

Также он отметил, что совместное противодействие российской агрессии будет продолжаться. Правительство Шотландии поддержит Украину военной помощью в размере 65 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, вклад Великой Британии увеличится до 2,3 миллиардов фунтов.

Тем временем правительство Японии утвердило запрет на импорт золота из россии, а также на предоставление в рф услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовым услугам. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Японии.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон
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