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В Харькове россияне ракетой "демилитаризировали" здание ВУЗа в Киевском районе

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В Харькове россияне ракетой "демилитаризировали" здание ВУЗа в Киевском районе

Олег Синегубов Telegram-канал

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В ночь с 5 на 6 июля оккупанты наносили ракетные удары с территории россии по Новобаварскому, Киевскому, Основянскому районам Харькова, как сообщает глава местной ОВА Олег Синегубов.

Около часа ночт россияне нанесли удар в Основянском районе, попали по открытой территории. В Новобаварском – в административное здание, разрушена часть помещения. В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения (смотреть фото).

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей. За сутки по области пострадало 3 человека: 2 – Чугуевский район, среди них – ребенок 1 года и 11 месяцев и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет был госпитализирован из Гусаровки.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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Источник:
t.me/synegubov

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