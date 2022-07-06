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Данилов: Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество

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Это правда

Данилов: Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал новое сообщение в своих социальных сетях:

"О так называемых целях россии. За 4 месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями".

"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество. Спасибо партнерам".

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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Источник:
twitter.com/OleksiyDanilov

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