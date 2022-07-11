Конец вещания? Медиаэксперт рассказал о будущем телеканалов Футбол
Все из-за сегодняшнего решения Ахметова
Медиаэксперт, член Общественного совета при Национальном совете по телевидению и радиовещанию Александр Глущенко прокомментировал заявление президента "Шахтера" Рината Ахметова о выходе из медиа-бизнеса.
"В заявлении указано, что государству возвращается лицензия на вещание. Автоматически, если государственному регулятору возвращается лицензия, то это говорить об одном – о прекращении вещания. Компания перестает выполнять взятые перед государством на себя обязательства. Как только вы возвращаете государству лицензию, вы автоматически не имеете права вещать. Это редкое явление.
– То есть до свидания всем работникам этих телеканалов?
– Да, когда вернуться бланки лицензий, пройдет вся процедура. Это называется оптимизация. Как известно, медиа в Украине неприбыльный бизнес, если взять глобально. Оно всегда было обременением, а сейчас стало таким и подавно", - заявил Глущенко.
Напомним, что в "Медиа группу Украина" входят каналы "Футбол 1/2/3", которые транслировали большинство матчей украинского первенства.
Популярное сейчас
- Черноморец громит молдован, Днепр-1 забивает 14 за матч. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
- ВСУ уничтожили генерал-майора и двух полковников армии рф в Херсонской области - источник
- С одного выстрела. Артиллеристы из гаубицы М777 уничтожили вражескую САУ 2С7 Пион - ВИДЕО
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО