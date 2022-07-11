Конец вещания? Медиаэксперт рассказал о будущем телеканалов Футбол

Медиаэксперт, член Общественного совета при Национальном совете по телевидению и радиовещанию Александр Глущенко прокомментировал заявление президента "Шахтера" Рината Ахметова о выходе из медиа-бизнеса.

"В заявлении указано, что государству возвращается лицензия на вещание. Автоматически, если государственному регулятору возвращается лицензия, то это говорить об одном – о прекращении вещания. Компания перестает выполнять взятые перед государством на себя обязательства. Как только вы возвращаете государству лицензию, вы автоматически не имеете права вещать. Это редкое явление.

– То есть до свидания всем работникам этих телеканалов?

– Да, когда вернуться бланки лицензий, пройдет вся процедура. Это называется оптимизация. Как известно, медиа в Украине неприбыльный бизнес, если взять глобально. Оно всегда было обременением, а сейчас стало таким и подавно", - заявил Глущенко.

Напомним, что в "Медиа группу Украина" входят каналы "Футбол 1/2/3", которые транслировали большинство матчей украинского первенства.