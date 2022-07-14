Трамп заявил, что хочет снова стать президентом США
Но это пока что его "внутреннее решение"
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45-й президент США Дональд Трамп утверждает, что уже принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, но пока не знает, когда именно объявит о начале кампании.
Об этом Трамп заявил в интервью New York Magazine.
"В своей голове я уже принял это решение, поэтому ничего больше не влияет (на него)", – заявил Трамп, утверждая, что "если я решу баллотироваться, я выиграю".
Он добавил, что размышляет, когда именно объявить о начале предвыборной кампании – до или после промежуточных выборов в Конгресс осенью 2022 года
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"Пусть люди знают. Я думаю, что многие даже не баллотировались, если бы я это сделал, потому что, если вы посмотрите на опрос, они даже не регистрируются. Таких людей большинство. И я считаю, что если бы они баллотировались, у вас была бы отрицательная реакция на них. Люди хотят, чтобы я баллотировался", – добавил Трамп.
Для участия в выборах 45 президент США должен заручиться поддержкой своей Республиканской партии. Последний опрос The New York Times показывает, что его кандидатуру пока не поддерживает половина республиканцев.
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