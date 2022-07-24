В оккупированном Мелитопольском районе раздались взрывы в трех местах. В частности, пострадали железная дорога и аэродром
Работа партизан?
Телеграм Івана Федорова
Городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем телеграмм-канале сообщил об адской ночи для россиян во временно оккупированном Мелитопольском районе:
“Во-первых, раздавались взрывы и засвидетельствован дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ.
Во-вторых, были слышны взрывы в восточном направлении от города - вблизи села Константиновка.
В-третьих, повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевки и Токмака. Это значительно усложняет логистику врага”, – написал Федоров в своем телеграмм-канале.
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