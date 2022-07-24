Федецкий: Сейчас главное, чтобы УПЛ стартовала

Бывший защитник Артем Федецкий прокомментировал проведение следующего чемпионата Украины:

“ — По твоему мнению, удастся ли в Украине провести полноценный чемпионат?

— Очень хочется на это надеяться. Многое будет зависеть от происходящих в нашей стране событий. Идет война и ситуация может меняться каждый день. Будем верить в то, что руководство УАФ вместе с ВСУ сделает так, что участники соревнований будут чувствовать себя в безопасности. Главное, чтобы турнир стартовал, ведь это очень важно не только для простых людей, но и для команд, выступающих в еврокубках, для сборных Украины.

— Может ли предстоящий сезон стать самым непредсказуемым за время независимости?

— Может быть, все, что угодно. Важно, чтобы клубы не пропадали с футбольной карты страны. А насчет фаворитов, что, на мой взгляд, тройка команд, которые будут задавать тон в чемпионате, - это "Динамо", "Шахтер" и "Днепр-1".

— Насколько упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране?

— Безусловно, он будет ниже, но в нашем случае это не важно. Таковы сейчас реалии. Главное, чтобы на высоком уровне были меры безопасности и чемпионат все-таки стартовал. А когда завершится война, я уверен, что украинский футбол вернется в свои лучшие образцы”, - сказал Федецкий.