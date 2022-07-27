Не стало легенды Карпат, который выигрывал исторический Кубок СССР

Львовский футбол утратил еще одну легенду. В ночь с 26 на 27 июля перестало биться сердце бывшего защитника "Карпат" Ростислава Поточняка. О трагическом известии сообщил официальный сайт львовян. Легендарному футболисту было 75 лет.

За "Карпаты" он играл с 1966 года, проведя в общей сумме 338 матчей и забив 6 голов. Вместе со львовским клубом становился обладателем Кубка СССР-1969. В 1978 году перешел в "Металлист", где впоследствии стал капитаном и прошел с командой путь от Второй лиги до элитного дивизиона.

В 1983 в составе харьковского клуба доходил до финала Кубка СССР, где уступил донецкому "Шахтеру" (0:1). После завершения активных выступлений Ростислав Поточняк возглавлял львовские "Карпаты", а также работал в СДЮШОР-4 и ДЮСШ "Карпаты" на должности инструктора-методиста.

Напомним, что два года назад Поточняк попал в больницу, где ему сделали сложную операцию по замене тазобедренного сустава.