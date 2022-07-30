Ольга Саладуха отреагировала на ужасный теракт русских фашистов в Еленовке

Народный депутат Украины, бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха отреагировала на обстрел российскими фашистами колонии в Еленовке (Донецкая область), где содержались наши военнопленные. Соответствующий пост она разместила на странице в Фейсбуке.

"Массовое убийство военнопленных в Еленовке.

Кажется, в эту войну мы увидели все. Но уроды будто ставят все новые рекорды зверств. И каждое последующее превосходит предыдущее. Очевидно, что это преступление имело циничный расчет.

Во-первых, запугать наших военных.

Во-вторых, спровоцировать нас на жестокость к российским военнопленным, чтобы затем дискредитировать Украину. В-третьих, отомстить тем, кто не сломался под пыткой оккупантов.

Но ни одной из этих целей им не достичь. Мы не испугаемся, а еще стиснув зубы, будем дальше бороться за свою землю.

Мы не превратимся в них – изуверов и садистов. Мы будем чтить память каждого погибшего и не остановимся, пока не выгоним последнего орка из нашей земли.

Еленовка не будет забыта и не будет прощена. Так же как Буча, Краматорск, Кременчуг, Винница, Николаев и еще тысячи подобных кровавых точек на карте Украины" – написала она.