Ольга Харлан об обстреле Николаева: Всем вам найдется место в аду, твари
Болит душа
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала обстрел своего родного города, Николаева русскими фашистами. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ольга Саладуха
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