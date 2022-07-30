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Ольга Харлан об обстреле Николаева: Всем вам найдется место в аду, твари

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Болит душа

Ольга Харлан об обстреле Николаева: Всем вам найдется место в аду, твари

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала обстрел своего родного города, Николаева русскими фашистами. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Ольга Харлан об обстреле Николаева: Всем вам найдется место в аду, твари - изображение 1

Напомним, что ранее Ольга Саладуха отреагировала на обстрел Еленовки.

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В статье: Ольга Харлан
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