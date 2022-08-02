Есть разрушения и раненые: ночью враг бил по Днепропетровщине, Харьковщине и Николаеву
Изо дня в день в темное время суток страдают одни и те же регионы…
Валентин Резниченко Telegram-канал
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российская армия держала в ночь с 1 на 2 августа под прицелом два района – Синельниковский и Криворожский. Повреждены дома и авто, перебита линия электропередач. Также прогремели мощные взрывы в нескольких районах Николаева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Один человек получил ранения. Кроме того, во время масштабной тревоги взрывы были зафиксированы в Харьковской области. Жители Харьковщины сообщают о "прилетах" в одном из районов.
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