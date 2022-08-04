На Луганщине партизаны обстреляли авто с двумя коллаборантами
Оба, к сожалению, только ранены
фото из свободных источников
Украинские партизаны обстреляли автомобиль с так называемой "властью" оккупированного Беловодска в Луганской области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены. Партизаны!", - говорится в сообщении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- россияне заявили об ударе по драмтеатру в Донецке, где планировалось прощание с одиозной террористкой ДНР
- Чернобаевка, Антоновский мост и взрывы в Донецке: свежая сводка по ударам от ВСУ по россиянам
- Тренер Штурма: Динамо заслужило победу
- Генпрокурор Украины анонсировал чистку рядов всех силовых и правоохранительных структур
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти