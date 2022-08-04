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На Луганщине партизаны обстреляли авто с двумя коллаборантами

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Оба, к сожалению, только ранены

На Луганщине партизаны обстреляли авто с двумя коллаборантами

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские партизаны обстреляли автомобиль с так называемой "властью" оккупированного Беловодска в Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены. Партизаны!", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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