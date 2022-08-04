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Северная Македония передает Украине свои штурмовики Су-25

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Все самолеты данного типа, которые есть у страны

Северная Македония передает Украине свои штурмовики Су-25

фото из свободных источников

Новина українською

Северная Македония передала Украине 4 штурмовика Су-25, которые в свое время у нее и купила.

Один двуместный и три одноместных штурмовых самолета Су-25, которые Северная Македония купила у Украины во время вооруженного конфликта в 2001 году, на днях были пожертвованы обратно Украине, сообщают местные СМИ.

Так, издание МДК отмечает, что обратилось за комментарием в местное Министерство обороны, где не подтвердили, но намекнули, что это действительно так.

"Точные детали всех решений, их содержание и пояснения будут рассекречены и прозрачно опубликованы. Принятыми решениями боеготовность нашей армии не ухудшена", - отмечают в Минобороны.

Отмечается, что эти самолеты предназначались для непосредственной поддержки пехоты, и в ходе конфликта с албанскими повстанцами Освободительной национальной армии совершили несколько боевых вылетов в поддержку наземных действий сил безопасности Македонии.

Однако после того, как Минобороны в 2003 году заявило, что потребности в боевых самолетах в Вооруженных силах страны больше нет, они были законсервированы.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Северная Македония передает Украине свои танки Т-72.

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В статье: война с Россией
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