Северная Македония передает Украине свои штурмовики Су-25

Северная Македония передала Украине 4 штурмовика Су-25, которые в свое время у нее и купила.

Один двуместный и три одноместных штурмовых самолета Су-25, которые Северная Македония купила у Украины во время вооруженного конфликта в 2001 году, на днях были пожертвованы обратно Украине, сообщают местные СМИ.

Так, издание МДК отмечает, что обратилось за комментарием в местное Министерство обороны, где не подтвердили, но намекнули, что это действительно так.

"Точные детали всех решений, их содержание и пояснения будут рассекречены и прозрачно опубликованы. Принятыми решениями боеготовность нашей армии не ухудшена", - отмечают в Минобороны.

Отмечается, что эти самолеты предназначались для непосредственной поддержки пехоты, и в ходе конфликта с албанскими повстанцами Освободительной национальной армии совершили несколько боевых вылетов в поддержку наземных действий сил безопасности Македонии.

Однако после того, как Минобороны в 2003 году заявило, что потребности в боевых самолетах в Вооруженных силах страны больше нет, они были законсервированы.