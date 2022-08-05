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Прошлись по средствам ПВО. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 4 августа

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Задвухсотили еще 150 оккупантов

Прошлись по средствам ПВО. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 4 августа

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 05 августа. За четверг, 4 августа, было ликвидировано 150 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составили около 41650 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1792 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4032 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 950 (+4) ед,
  • РСЗО - 260 (+0) ед,
  • средства ПВО - 123 (+5) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),
  • крылатые ракеты – 182 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2964 (+4) ед,
  • специальная техника – 83 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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