Прошлись по средствам ПВО. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 4 августа
Задвухсотили еще 150 оккупантов
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 05 августа. За четверг, 4 августа, было ликвидировано 150 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составили около 41650 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1792 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4032 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 950 (+4) ед,
- РСЗО - 260 (+0) ед,
- средства ПВО - 123 (+5) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),
- крылатые ракеты – 182 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2964 (+4) ед,
- специальная техника – 83 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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