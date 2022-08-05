Наркоман, офицер, осетин и "потомок казаков": Азов показал очередных пленных оккупантов
Азов взял в плен пять российских оккупантов
t.me/BiletskyAndriy
Подразделение сил специальных операций "Азов" взяло в плен пять российских оккупантов.
Об этом сообщил основатель-первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в Telegram.
"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" с Кубани и мобилизованный "денер".
Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена.Читайте такжеКрасный крест не гарантировал безопасность пленных с Азовстали. В ООН пообещали расследовать теракт в Еленовке
Это кодекс чести солдата, обязательный для "азовца", с какой бы мразью ты ни имел дело - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Еленовке.
Потому что мы – "Азов", потому что мы – воины, а не стая собак, как наш враг", - говорится в сообщении.
Также Билецкий подчеркнул, что кроме этого это фонд для обмена украинских собратьев по оружию.
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