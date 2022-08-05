Наркоман, офицер, осетин и "потомок казаков": Азов показал очередных пленных оккупантов

Подразделение сил специальных операций "Азов" взяло в плен пять российских оккупантов.

Об этом сообщил основатель-первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в Telegram.

"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" с Кубани и мобилизованный "денер".

Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена.

Читайте также Красный крест не гарантировал безопасность пленных с Азовстали. В ООН пообещали расследовать теракт в Еленовке

Это кодекс чести солдата, обязательный для "азовца", с какой бы мразью ты ни имел дело - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Еленовке.

Потому что мы – "Азов", потому что мы – воины, а не стая собак, как наш враг", - говорится в сообщении.