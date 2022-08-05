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Наркоман, офицер, осетин и "потомок казаков": Азов показал очередных пленных оккупантов

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Азов взял в плен пять российских оккупантов

Наркоман, офицер, осетин и "потомок казаков": Азов показал очередных пленных оккупантов

t.me/BiletskyAndriy

Новина українською

Подразделение сил специальных операций "Азов" взяло в плен пять российских оккупантов.

Об этом сообщил основатель-первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в Telegram.

"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" с Кубани и мобилизованный "денер".

Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена.

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Это кодекс чести солдата, обязательный для "азовца", с какой бы мразью ты ни имел дело - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Еленовке.

Потому что мы – "Азов", потому что мы – воины, а не стая собак, как наш враг", - говорится в сообщении.

Также Билецкий подчеркнул, что кроме этого это фонд для обмена украинских собратьев по оружию.

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В статье: война с Россией
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