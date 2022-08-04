  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Красный крест не гарантировал безопасность пленных с Азовстали. В ООН пообещали расследовать теракт в Еленовке
В тренде

Красный крест не гарантировал безопасность пленных с Азовстали. В ООН пообещали расследовать теракт в Еленовке

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Всемирно известные и влиятельные организации?

Красный крест не гарантировал безопасность пленных с Азовстали. В ООН пообещали расследовать теракт в Еленовке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международный комитет Красного Креста заявил, что не обеспечивал безопасность украинских защитников и защитниц, вышедших из Азовстали в Мариуполе. В заявлении организации подчеркнули, что они выступали только "нейтральным посредником".

"Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее объяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного любопытства, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных".

Между тем, стало известно, что ООН создаст группу для установления фактов теракта россии в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области, в результате которого погибли украинские военнопленные. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил об этом на брифинге в Нью-Йорке в среду, 3 августа. Он заявил, что организация получила запросы на расследование от Украины и россии. Будет запущена "миссия по установлению фактов".

Читайте такжеРоссияне убили украинских пленных в Оленовке, чтобы скрыть следы своих преступлений - разведка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Азов Азовсталь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
icrc.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
04.08.2022 в 13:10
скотиняки,дедільна сцеклива проросійська організація
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде