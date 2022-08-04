Красный крест не гарантировал безопасность пленных с Азовстали. В ООН пообещали расследовать теракт в Еленовке

Международный комитет Красного Креста заявил, что не обеспечивал безопасность украинских защитников и защитниц, вышедших из Азовстали в Мариуполе. В заявлении организации подчеркнули, что они выступали только "нейтральным посредником".

"Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее объяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного любопытства, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных".

Между тем, стало известно, что ООН создаст группу для установления фактов теракта россии в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области, в результате которого погибли украинские военнопленные. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил об этом на брифинге в Нью-Йорке в среду, 3 августа. Он заявил, что организация получила запросы на расследование от Украины и россии. Будет запущена "миссия по установлению фактов".