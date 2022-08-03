Россияне убили украинских пленных в Оленовке, чтобы скрыть следы своих преступлений - разведка

Российская сторона не имела намерения осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия неподобающих условий и форм допроса украинских военнослужащих умышленно убила пленных в Оленовке.

Об сообщается в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины.

"Допросы пленных проводили следователи т. н."МГБ ДНР" совместно с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ РФ. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие меры, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов. В случае реализации указанного плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленных к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершенных ими преступлений, зверств против местного населения, отречения бойцов от своих взглядов, а также осуждения действий руководства Украины", - сказано в сообщении.

В разведке отметили, что эти допросы проводились на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

"Российская сторона не имела намерения осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия неподобающих условий и форм допроса украинских военнослужащих (которые могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных. По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было совершено боевиками ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющейся вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", - сообщили в ГУР.

Напомним, что в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".