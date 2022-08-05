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"Зеленский злится" - МИД аннулировал сотни дипломатических паспортов нардепов - ФОТО

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225 человек лишились своих диппаспортов

"Зеленский злится" - МИД аннулировал сотни дипломатических паспортов нардепов - ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство иностранных дел Украины аннулировало сотни дипломатических паспортов, в том числе и части нардепов.

Об этом сообщает УП.

"В ближайшее время депутатам, которые не выдавали дипломатические паспорта после официальных командировок, могут их аннулировать. Говорят, Зеленский злится, что депутаты без дела катаются по заграницам во время войны", - говорилось в сообщении.Впоследствии был опубликован список народных избранников, диппаспорта которых аннулированы. Среди них Давид Арахамия, Елизавета Ясько, Алексей Гончаренко, Максим Бужанский и другие.

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Как сообщает источник РБК-Украина, официальное основание решения - нардепы не сдали свои дипломатические паспорта после заграничных командировок.

Еще один собеседник издания отметил, что многие парламентарии возмущены таким решением.

"Зеленский злится" - МИД аннулировал сотни дипломатических паспортов нардепов - ФОТО - изображение 1"Зеленский злится" - МИД аннулировал сотни дипломатических паспортов нардепов - ФОТО - изображение 2"Зеленский злится" - МИД аннулировал сотни дипломатических паспортов нардепов - ФОТО - изображение 3"Зеленский злится" - МИД аннулировал сотни дипломатических паспортов нардепов - ФОТО - изображение 4еди

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.08.2022 в 23:19
Володя, ти не злись а роздай їм повісти замість паспортів, нехай "катаються"...
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