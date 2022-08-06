россия открыто формирует еще один армейский корпус для войны в Украине, - ISW

россия перестала скрывать формирование 3-го армейского корпуса для войны в Украине, в который набирают мужчин в возрасте от 18 до 50 лет без обязательного военного опыта. Об этом пишут эксперты американского Института изучения войны.

В ISW указывают, что в Украине уже давно говорят о создании россией нового военного корпуса численностью до 15 500 человек в пределах Западного военного округа с базой в Мулино, но подтверждения от россии пока не было.

Недавно российский пропагандист александр коц открыто написал о том, что в Самарской области набирают добровольцев в новый батальон, и отметил, что батальон войдет в состав 3-го армейского корпуса. Туда берут мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, имеющих по крайней мере среднее образование, в том числе без предварительного военного опыта.

Губернатор Омской области александр бутков также сообщил, что Омская область продолжает формирование трех добровольческих батальонов – "Иртыш", "Авангард" и "Омь" – для перебрасывания на Донбасс и предоставления инженерной, медицинской и материально-технической поддержки оккупантов.