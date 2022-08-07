Россияне разворачивают дополнительные силы ПВО в Беларуси - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утреннем своде воскресенья, 7 августа, сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях на территории Беларуси вооруженные силы российской федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

Враг продолжал обстреливать Черниговскую и Сумскую области. На Харьковском направлении наносил авиаудары.

На востоке Украины россияне ведут постоянные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков, применяют авиацию. На Славянском направлении россияне пытались вести наступательные бои в районе Богородичного и Долины, но успеха не имели.

На Краматорском направлении враг пытался провести наступление в районе Верхнекаменского, но украинская армия дала отпор.

На Бахмутском направлении российская армия вела штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад.

Противник продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское – Кодема, Травневе – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, вражеская авиация действовала недалеко от Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны, пытаясь удержать занятые позиции. Наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Вел интенсивную воздушную разведку БПЛА.