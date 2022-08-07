Россияне разворачивают дополнительные силы ПВО в Беларуси - Генштаб
А также другая информация о ситуации на фронте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ в утреннем своде воскресенья, 7 августа, сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях на территории Беларуси вооруженные силы российской федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.
Враг продолжал обстреливать Черниговскую и Сумскую области. На Харьковском направлении наносил авиаудары.
На востоке Украины россияне ведут постоянные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков, применяют авиацию. На Славянском направлении россияне пытались вести наступательные бои в районе Богородичного и Долины, но успеха не имели.
На Краматорском направлении враг пытался провести наступление в районе Верхнекаменского, но украинская армия дала отпор.
На Бахмутском направлении российская армия вела штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад.
Противник продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское – Кодема, Травневе – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, вражеская авиация действовала недалеко от Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны, пытаясь удержать занятые позиции. Наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Вел интенсивную воздушную разведку БПЛА.
Популярное сейчас
- Клермон – ПСЖ 0:5. Праздник футбола от Месси и Неймара
- Рух победил Черноморец в товарищеском матче
- Украинская женская команда сыграет в чемпионате Швейцарии
- Детсад, церковь, супермаркет: ночью россияне били по Николаеву, Харькову и Днепропетровщине
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
Новости по теме
- 18:26 Украинские Генштаб ВСУ: Штурмом россияне пытались улучшить свое положение в направление Бахмутского
- 11:26 Украинские Десять танков и четыре средства ПВО. Генштаб сообщил о потерях россиян за 5 августа
- 09:15 Украинские Прошлись по средствам ПВО. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 4 августа