Поймали еще один вертолет. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 7 августа
Уничтожили около 40 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 08 августа.
За воскресенье, 7 августа, было уничтожено 140 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 42340 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 1811 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 4070 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 960 (+2) ед,
- РСЗО - 261 (+1) ед,
- средства ПВО - 132 (+0) ед,
- самолетов - 223 (+0) ед,
- вертолетов - 192 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),
- крылатые ракеты – 182 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,
- специальная техника – 86 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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