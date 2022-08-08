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Поймали еще один вертолет. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 7 августа

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Уничтожили около 40 единиц техники

Поймали еще один вертолет. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 7 августа

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 08 августа.

За воскресенье, 7 августа, было уничтожено 140 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 42340 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 1811 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 4070 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 960 (+2) ед,
  • РСЗО - 261 (+1) ед,
  • средства ПВО - 132 (+0) ед,
  • самолетов - 223 (+0) ед,
  • вертолетов - 192 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),
  • крылатые ракеты – 182 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,
  • специальная техника – 86 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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