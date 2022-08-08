Пентагон: За последние 6 месяцев россия потеряла 70 или 80 тысяч солдат

Общее число раненых и убитых российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигает 80 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля в ходе брифинга.

"Я думаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, потеряли 70 или 80 тысяч человек за последние 6 месяцев. Это общее количество убитых и раненых в бою", - заявил Каль.

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Он отметил, что на фоне таких значительных потерь президент России Владимир Путин не достиг ни одной из своих целей в Украине. При этом мораль российских солдат находится на намного более низком уровне, чем у украинских военных.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что, по состоянию на понедельник, 8 августа, всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 42 340 своих военных убитыми.