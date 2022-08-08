Пентагон: За последние 6 месяцев россия потеряла 70 или 80 тысяч солдат
Это общее количество убитых и раненых в бою
фото из свободных источников
Общее число раненых и убитых российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигает 80 тысяч солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля в ходе брифинга.
"Я думаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, потеряли 70 или 80 тысяч человек за последние 6 месяцев. Это общее количество убитых и раненых в бою", - заявил Каль.
Он отметил, что на фоне таких значительных потерь президент России Владимир Путин не достиг ни одной из своих целей в Украине. При этом мораль российских солдат находится на намного более низком уровне, чем у украинских военных.
Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что, по состоянию на понедельник, 8 августа, всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 42 340 своих военных убитыми.
Популярное сейчас
- Матчи Динамо и Зари, Суперкубок УЕФА, старт Италии и Испании. Расписание футбола на 8-14 августа
- Лучшие в своем классе. В Украину прибыли первые немецкие зенитные комплексы Gepard
- ВСУ уничтожили подполковника российской танковой дивизии
- Есть разрушения и раненые. Ночью россияне били по Николаеву, Запорожской области и Днепропетровщине
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925