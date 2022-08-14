Гайдай: После захвата Лисичанска враг не может активно наступать дальше
ВСУ смогли затормозить оккупантов
Фото: Андрей Баштовой
российские захватчики не оставляют попыток полностью захватить территорию Луганской области. Об этом заявил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Бои не прекращаются ни ночью, ни утром. После довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние меньше плоскости этого города. Да, выжигает землю вокруг, но каждый последующий километр ему покоряется после значительных потерь.
Попытки захватчиков проводить штурм вблизи Спорного и Серебрянки завершились огневым поражением врага от ВСУ, после которого тот отступил.
Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двоих бои идут до сих пор. Вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары", - отметил глава Луганской области.
Популярное сейчас
- Катастрофа МЮ, первая осечка Барселоны, вдохновленный ПСЖ. Главные новости за 13 августа
- Серия А. Прощальный ассист Малиновского? Победы характера Интера, атаки Милана и обороны Аталанты
- Левандовский, Кристенсен и Рафинья дебютировали по Барсу
- Непригоден для использования. В ОК Юг оценили статус моста в районе Каховской ГЭС
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
Новости по теме
- 10:04 Украинские россияне за прошедшие сутки атаковали в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но отступили, - Гайдай
- 16:04 Украинские ВСУ одной атакой уничтожили 50 российских солдат в оккупированном Лисичанске
- 01:13 Украинские Слуга народа Безуглая: Там, где были основные направления удара - там была я