Гайдай: После захвата Лисичанска враг не может активно наступать дальше

российские захватчики не оставляют попыток полностью захватить территорию Луганской области. Об этом заявил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Бои не прекращаются ни ночью, ни утром. После довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние меньше плоскости этого города. Да, выжигает землю вокруг, но каждый последующий километр ему покоряется после значительных потерь.

Попытки захватчиков проводить штурм вблизи Спорного и Серебрянки завершились огневым поражением врага от ВСУ, после которого тот отступил.

Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двоих бои идут до сих пор. Вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары", - отметил глава Луганской области.