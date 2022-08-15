Воскресенье было урожайным на танки. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 14 августа
Уничтожены две сотни оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.
За воскресенье, 14 августа было ликвидировано еще 200 оккупантов, таким образом, по состоянию на утро 15 августа потери личного состава армии россии составляют около 43750 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1876 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4141 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 985 (+5) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средства ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов - 195 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3),
- крылатые ракеты – 187 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5) ед,
- специальная техника – 92 (+1).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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