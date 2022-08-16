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Вертолет, крылатые ракеты, артсистемы. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 15 августа

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Полторы сотни оккупантов уничтожены

Вертолет, крылатые ракеты, артсистемы. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 15 августа

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Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.

По состоянию на утро 16 августа было уничтожено уже около 43 900 солдат армии рф. За понедельник 15 августа добавилось 150 ликвидированных оккупантов.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1880 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 989 (+4) ед,
  • РСЗО - 263 (+2) ед,
  • средства ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 196 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),
  • крылатые ракеты – 190 (+3),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,
  • специальная техника – 92 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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