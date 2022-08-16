Вертолет, крылатые ракеты, артсистемы. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 15 августа
Полторы сотни оккупантов уничтожены
Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.
По состоянию на утро 16 августа было уничтожено уже около 43 900 солдат армии рф. За понедельник 15 августа добавилось 150 ликвидированных оккупантов.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1880 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 989 (+4) ед,
- РСЗО - 263 (+2) ед,
- средства ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов – 196 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),
- крылатые ракеты – 190 (+3),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,
- специальная техника – 92 (+0).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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