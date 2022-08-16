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Зеленский провел разговор с премьером Дании Фредериксен и Макроном

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Зеленский призывает увеличивать санкционное давление на рф

Зеленский провел разговор с премьером Дании Фредериксен и Макроном

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

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Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом глава украинского государства написал в твиттере.

"Поблагодарил за результативную встречу министров обороны и новый пакет помощи от Дании. Отметил лидерство Дании в восстановлении Николаевщины. Обсудили и наращивание финансовой поддержки Украины и усиление санкций в отношении РФ", - написал Зеленский.

С Макроном президент Украины обсудил ситуацию на фронте и ядерный терроризм рф на ЗАЭС.

"Поблагодарил за весомую оборонную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ", - говорится в сообщении Зеленского.

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В статье: Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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