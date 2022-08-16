Зеленский провел разговор с премьером Дании Фредериксен и Макроном
Зеленский призывает увеличивать санкционное давление на рф
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом глава украинского государства написал в твиттере.
"Поблагодарил за результативную встречу министров обороны и новый пакет помощи от Дании. Отметил лидерство Дании в восстановлении Николаевщины. Обсудили и наращивание финансовой поддержки Украины и усиление санкций в отношении РФ", - написал Зеленский.
С Макроном президент Украины обсудил ситуацию на фронте и ядерный терроризм рф на ЗАЭС.
"Поблагодарил за весомую оборонную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ", - говорится в сообщении Зеленского.
Популярное сейчас
- Динамо и Днепр-1 в еврокубках, наши в АПЛ, испытание Барсы. Расписание футбола на 15-21 августа
- Довбик близок к переходу в клуб Серии А на правах аренды
- ВСУ отбросили россиян от Соледара, оккупанты имеют частичный успех у Новомихайловки
- Ермак: Мечтаемый россиянами СССР уже близко
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Новости по теме
- 22:04 Украинские Зеленский провел полуторачасовой разговор с Эммануэлем Макроном
- 10:57 Украинские "То, что вы делаете, не эффективно". СМИ опубликовали последний разговор Макрона и путина перед войной
- 11:04 Украинские Президент Франции перешел в Твиттере на украинский и в то же время не исключил поездку в россию