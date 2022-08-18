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Уже тысяча артсистем, снова сбили самолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Всего за среду уничтожено около 50 единиц техники

Уже тысяча артсистем, снова сбили самолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля. За среду, 17 августа было ликвидировано еще около 200 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 44300 человек.

Потери россиян в технике

  • танков ‒ 1889 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4179 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 1010 (+17) ед,
  • РСЗО - 265 (+2) ед,
  • средства ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+1) ед,
  • вертолетов – 197 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
  • крылатые ракеты – 190 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7) ед,
  • специальная техника – 93 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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