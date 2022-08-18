Уже тысяча артсистем, снова сбили самолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Всего за среду уничтожено около 50 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля. За среду, 17 августа было ликвидировано еще около 200 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 44300 человек.
Потери россиян в технике
- танков ‒ 1889 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4179 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 1010 (+17) ед,
- РСЗО - 265 (+2) ед,
- средства ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+1) ед,
- вертолетов – 197 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
- крылатые ракеты – 190 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7) ед,
- специальная техника – 93 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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