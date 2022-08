Последний шанс. Анонс и прогноз на бой Александр Усик - Энтони Джошуа 2

После поражения Джошуа в первом поединке против Руиса даже самые заядлые враги (или оппоненты) британца не верили в повторный успех мексиканского боксера. В прогнозах специалистов, аналитиков, букмекеров Джошуа был однозначным фаворитом на матч-реванш. Поражение Энтони считалось случайностью, а победа Руиса – чистым фартом. Напоминать чем закончился поединок, что носил историческое название "Столкновение в дюнах" (хотя больше скидывалось на "Избиение за гаражами") не стоит. Сейчас ситуация другая. Букмекеры считают Усика фаворитом в рематче против ЭйДжея. Оправдаются ли прогнозы?

Александр Усик (Украина) - Энтони Джошуа (Великобритания)

На кону: Титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (чемпион - Александр Усик) и вакантный титул чемпиона по версии журнала The Ring

Когда и где: 20 августа. Саудовская Аравия. Джидда. "Король Абдалла Спортс Сити". Начало в 00:10 (21 августа) по Киеву

Трансляция - MEGOGO, ТК "2+2", региональные каналы Суспільного, ПариМатч

Александр Усик: последние новости

Александр подошел к поединку в отличной физической форме, а вот о психологии украинца сегодня ведомо только ему. На фоне войны россии против Украины и тех ужасов, которые творятся дома Саша должен выйти на бой с чистой головой и мыслями о сопернике.

22 марта Усик покинул дом и выехал за границу для подготовки к реваншу. Как позже говорил наш спортсмен, сделал он это исключительно с разрешения солдат ВСУ, которые послали ему месседж о большей пользе его как легенды мирового бокса, чем рядового солдата армии. Стоит отметить, что Саша с самого начала войны встал в ряды территориальной обороны Киева, чем заслужил огромное уважения со стороны военных. Он и до войны ездил на границу и общался с нашими пограничниками, не особо афишируя подобные инициативы, однако показать готовность стать плечом к плечу в борьбе за выживание страны – согласитесь, это уже совсем другое.

Болельщики до сих пор не знают точного места подготовки украинца. Где-то он светил фотографии на фоне гор, где-то просто из тренировочного зала, видимо специально скрывая свое место пребывания. Известно только, что последний месяц Александр точно провел в ОАЭ, где и завершил свой тренировочный лагерь длинной в 4,5 месяца.

Прибыв на территорию Саудовской Аравии за неделю до боя Саша успел наделать шуму на публику и взорвать таблоиды яркими образами. Открытая тренировка прошла стандартно, судить о чем-то совсем не уместно. А вот на последнюю пресс-конференцию перед поединком украинец пришел в традиционном казацком наряде и был похож на настоящего атамана. Болельщики поддержали своего соотечественника в выборе его стиля, а вот соперник и его команда были явно удивлены – Джошуа в своей стандартной футболке и штанах выглядел мягко говоря не ровня. На церемонию взвешивания украинец так-же надел вышиванку и красные шаровары. Кроме патриотических чувств и поднятия боевого духа, это отличная реклама и популяризация нашей культуры на весь мир.

Энтони Джошуа: последние новости

Если поражение от Руиса болельщики приняли как случайность, а Джошуа – хоть и не приятный, но все же легкий щелчок по носу, то поражение от Усика в его планы ну уж никак не входило и стало настоящим апперкотом в челюсть. Практически сразу после проигранного поединка британец активировал опцию контракта о матче-реванше. Команды начали подготовку ко второму сражению, но оно могло и не произойти.

За Усика активно взялась команда чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри с предложением организации объединительного поединка. Энтони имел право наложить вето на этот бой, поскольку контракт обязывал Усика дать реванш, однако по информации некоторых инсайдеров британец был готов уступить при условии выплаты ему отступных и организации его боя с победителем пары Усик – Фьюри. Однако команды не смогли договориться, а Эй Джей начал оправдываться, что никакого согласия не давал и эта история – сплошная выдумка. Было ясно, что второй бой Усика против Джошуа неизбежен.

О подготовке британца также известно не много. Тренировочный лагерь Энтони организовал на родине, куда его команда и пыталась затянуть бой. Однако позиция Усика и его команды была единогласная – нейтральная территория. Вариантов рассматривалось много, но в итоге все остановились на Саудовской Аравии. Принцип выбора – шейхи с их деньгами, покупательная способность (билеты) и партнерское доверие (реванш Джошуа против Руиса прошел там же без сучка и задоринки).

Джошуа поменял тренера, к прошлому бою его подводил Роб Макракен, который в период подготовки к поединку против Усика тренировал сборную Англии по боксу на Олимпиаде в Токио. Так себе затея перед боем против одного из лидеров Р4Р. На реванш его готовит Роберт Гарсия, тренер бывшего чемпиона мира в легком весе Майки Гарсии.

Прибыв за неделю на место боя Джошуа был как всегда любезен к журналистам, раздавал интервью направо и налево, говорил об уверенности в своей победе и прогнозировал нокаут. На пресс-подходах был стабилен, ничего нового не придумывал (в отличии от своего оппонента), стиль – спортивный, наушники в ушах. Все дуэли взглядов, которые проводили спортсмены Энтони проиграл, отводя взгляд первым. Можно ли судить о неуверенности или боязни – покажет бой.

Александр Усик - Энтони Джошуа: статистика

Усик Параметр Джошуа Симферополь, Украина Страна Уотфорд, Великобритания 19 Победы 24 13 Нокаутом 22 0 Поражения 2 0 Ничьи 0 191 Рост, см 198 100,1 Вес, кг 110,9 198 Размах рук, см 208 Правосторонняя Стойка Ортодокс

Первый бой

На бой с Усиком британский экс-чемпион выходил абсолютным фаворитом. После откровенно не очень убедительного старта украинца в супертяжах (не фонтан какой победы над Уизерспеном и сложнейшего поединка против Чисоры, который также закончился хорошо для Александра) ему предстояло боксировать против соперника, который, казалось, был готов ко всему. Опыт боев против Кличко и Руиса уже тяжелел на плечах Энтони, а яркая и красивая победа над Пулевым только придавала ему уверенности. Ширнармассы посмотрели на габариты и мощь, вспомнили о том, что в королевском дивизионе все решает удар (иногда всего один), и поплыли ставить деньги на Джошуа. Букмекеры свой вердикт вынесли и он был однозначным – победа британца (коэффициент колебался в районе 1,4, так что можно было немного и подзаработать).

Для победы нашему спортсмену нужно было выступить очень убедительно, поскольку поединок в Великобритании против местного чемпиона не добавляет никакому претенденту уверенности в благосклонности судей, даже не смотря на то, что один из них твой соотечественник. Мало кто ожидал напора от Усика с первых минут, общее мнение сходилось к "начнет с разведки, кидаться не будет, посмотрит как подойти" и прочий стандартный набор аналитика. Случилось не так.

Историческое достижение Александра Усика в том, что он сумел вернуть в этот дивизион понятие критического скоростного превосходства. Изменив подход к собственным тренировкам, проведя великолепную работу с массой тела (100 кг – самый большой вес в карьере украинца), подобрав правильных спарринг-партнеров Александр вышел на бой в своей безусловно лучшей форме.

С первых минут украинец стал активно прессинговать соперника, рвать метры и подходить на среднюю дистанцию. Молниеносная работа на ногах, фирменный челнок и постоянные движения корпусом – британец просто не знал, что этому противопоставлять. В своих попытках кинуть правый боковой Энтони был медленен и не убедителен (на фоне Александра безусловно, поскольку с высоты проведенных боев для Эй Джея эта скорость казалась запредельной), работа джебом так же не удавалась, поскольку почти на каждую попытку пробить левой, украинец отвечал выкинутой вверх правой, чем сбивал замысел британца.

Местные болельщики и комментаторы ждали от Джошуа хоть чего-то, приговаривая, что то он же еще не донес удар, то мы же еще не видели его апперкота и тд. Но Энтони решил перехитрить всех и вообще ничего не начинать. Из всех 12 раундов британец имел успех максимум в трех, а причиной этому стали паузы, которые брал Усик на восстановление. Да, некоторые удары долетали в цель от Джошуа, было даже парочку таких, которые можно назвать опасными, но этого очень мало.

В последних раундах особенно чувствовался перевес украинца. Его соперник был истощен и ослаблен, гематомы под глазами перекрывали видимость. Все могло закончиться совсем плачевно для Энтони, когда за 10 секунд до конца поединка Усик всадил парочку оплеух, но британца спас гонг. Единогласное решение судье и новый чемпион мира на глазах ошарашенной арены стадиона "Тоттенхэм".

Александр Усик - Энтони Джошуа 2: ставки и коэффициенты

Прогноз на бой Александр Усик - Энтони Джошуа 2 от UA-Football

К реваншу против Усика британский боксер подходит в роли аутсайдера (коэффициент на его победу в районе 2,7, а то время как на Усика – 1,5). Много разговоров, прогнозов и аналитики, но все сходятся в одном – Джошуа надо что-то менять. Вопрос очевиден – что?

Взяв в команду нового тренера, без преувеличения легендарного Роберта Гарсию, Джошуа скорее всего пытается преуспеть и прибавить в скорости. Иначе выбор тренера, который никогда раньше не работал с представителями супертяжелого веса, объяснить невозможно. Перед вторым боем Энтони несколько прибавил в весе - 110,9 кг (в то время как перед первым наоборот подсушился - 109 кг), что свидетельствует о том, что и над мощностью ударов он так же хочет потрудиться. Что получится из этого, посмотрим. Но ясно одно – в бой Джошуа пойдет за нокаутом, шансы добыть победу иным способом тщетны.

За пару недель до боя Александр Усик смотрелся габаритнее, чем был перед первым поединком, однако весы уже за день до схватки разницы в весе не показали практически никакой – 100,1 кг (всего +100 грамм). Тренировочный лагерь украинец не менял, все те же люди – приятная стабильность. Психологически он всегда очень устойчив, мотивационная часть зашкаливает, но главное - обойтись без перегибов. А что ж тут поменять – наверное нечего, да и не зачем.

Для британца этот поединок будет решающим в его карьере. Победа 20 августа – последний его шанс закрепится в глазах боксерской аудитории как настоящий чемпион. На фоне возможного ухода из бокса Фьюри и приличного возраста Усика, молодому Джошуа конечно еще можно будет побороться за пояса, и эта борьба может быть вполне успешной. Но если он проиграет Усику, то как настоящего чемпиона его уже никто не воспримет. Внутребританская борьба против Фьюри будет проиграна вдрызги, а статус "подбирателя поясов" закрепится за ним до конца карьеры. Last chance – of course.