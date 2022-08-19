Президент Эстонии помогает плести маскировочные сетки для украинских бойцов

Европейские страны продолжаюь оказывать помощь Украине в ее войне против нацистской россии.

Это проявляется на всех уровнях - от поставок тяжелого вооружения до плетения максировочных сеток.

В деле последнего помогал даже президент Эстонии Алар Карис.

"Со своей командой сделали маскировочную сетку для украинских защитников. Волонтеры по всей Эстонии сделали более 9000 квадратных метров, чтобы помочь Украине. Мы все можем что-то сделать, чтобы помочь Украине выиграть войну. Надел футболку, которую получил в подарок от президента Зеленского" - сообщил глава государства.