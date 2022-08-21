Зеленский: На следующей неделе россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое
Надо быть осторожными
Telegram Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что российские захватчики на следующей неделе могут натворить беды:
“Мы должны осознавать, что на следующей неделе россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое.
Таков у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода россия делала то же постоянно - противное и жестокое", - сказал Зеленский.
Также Гарант добавил, что ключевая задача россиян – унижение украинцев, обесценивание их возможностей и героев, распространение уныния, страха и конфликтов.
Напомним, что на следующей неделе Украина отмечает День флага 23 августа и День независимости 24 августа. Также 23 августа состоится "Крымская платформа".
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