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Зеленский: На следующей неделе россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое

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Надо быть осторожными

Зеленский: На следующей неделе россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое

Telegram Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что российские захватчики на следующей неделе могут натворить беды:

“Мы должны осознавать, что на следующей неделе россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое.

Таков у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода россия делала то же постоянно - противное и жестокое", - сказал Зеленский.

Также Гарант добавил, что ключевая задача россиян – унижение украинцев, обесценивание их возможностей и героев, распространение уныния, страха и конфликтов.

Напомним, что на следующей неделе Украина отмечает День флага 23 августа и День независимости 24 августа. Также 23 августа состоится "Крымская платформа".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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