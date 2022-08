Слова поддержки и цитаты из Кобзаря. Джонсон, Дуда и Столтенберг поздравили Украину с Днем Независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you. У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав: Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также поздравил украинцев с Днем Независимости. В своей речи он процитировал стихотворение Тараса Шевченко.

В своем поздравлении Столтенберг процитировал стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко под названием "Та не однаково мені".

On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m