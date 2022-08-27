Российские военные в Крыму получили приказ скрывать любую информацию о взрывах на военных объектах
Оккупанты боятся
Вибухи у Саках 9-го серпня
Оккупационные власти Крыма получили приказ скрывать от гражданских любую информацию о взрывах на военных объектах. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведчиков, замминистра обороны россии Дмитрий Булгаков на спецсовещании приказал оккупационной администрации Крыма не разглашать жителям никакой информации о взрывах на складах боеприпасов и военных объектах.
Если информация каким-то образом станет известна жителям временно оккупированного Крыма, надо списать все на халатность и халатность определенных лиц. По информации разведки, "виновников" уже определили. В случаях разглашения информации они будут сразу привлечены к ответственности.
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