Снигур сенсационно выбила Халеп из US Open
Выдающийся результат для украинки, которая перед этим прошла квалификацию
Скріншот з трансляції
Молодая украинская теннисистка Дария Снигур в первом раунде US Open одержала сенсационную победу над экс-первой ракеткой мира, Симоной Халеп.
Снигур, которая на момент старта Открытого чемпионата США даже не входила в топ-100 рейтинга WTA, начала поединок с двух брейков и счета 3:0 в сете. К концу первой партии 20-летняя украинка отдала титулованной сопернице всего два гейма. Во второй партии Халеп показала, что не готова сдаваться и под ноль забрала сет. Все решалось в третьей партии. Дарья снова сразу взяла чужую подачу и закрепила это выигрышем своей подачи. В пятом гейме Снигур сделала еще один брейк. При счете 5:1 украинку стали подводить нервы: она не смогла подать на матч, на подаче Халеп не реализовала два матча-болла и еще раз уступала на своей подаче 0:30. Но румынка стала слишком много ошибаться, к тому же взяла себя в руки Дария и довела дело до победы.
Напомним, что Дария Снигур является победительницей юниорского Уимблдона 2019.
US Open. Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 7) - Дария Снигур (Украина, Q) 2:6, 6:0, 4:6
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