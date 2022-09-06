Welt: Олаф Шольц отказался давать танки Украине
Очень досадно
Infografik WELT
Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения, в частности, современных танков Leopard 2. Об этом пишет немецкое издание Welt.
Основанием для этого было предложение от оружейной группы Krauss-Maffei Wegmann (KMW) от 8 апреля относительно прямой поставки в Украину. На тот момент компания уже договорилась о поставке в Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные блоки для солдат, на общую сумму 1,55 млрд евро. Потому первые танки могли быть доставлены через 36 месяцев после заключения контракта.
Однако Шольц не пообещал такие поставки, а скорее остался "неконкретным" в разговоре со Шмыгалем. Канцлер не изъявил "совершенно никакого желания" изменить свою позицию по поставке танков. В ответ на запрос Welt в правительстве Шольца сообщили, что не перестают поддерживать Украину как в военном, так и в политическом, финансовом и гуманитарном планах.
Популярное сейчас
- Норвежец отстранён от сборной из-за решения перейти в российский клуб
- Экс-игрок сборной Украины назначен и.о. главного тренера ЛНЗ
- Азербайджанский клуб вновь арендовал полузащитника Шахтера
- В Днепропетровской области россияне убили 9-летнего мальчика
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО