Малиновский - лучший украинский игрок в FIFA 23
В шестерке лучших два игрока "Динамо" и один из "Шахтера"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
1 октября состоится релиз новой части футбольного симулятора - FIFA 23.
EA постепенно публикует рейтинги футболистов в новой части игры. Вот и дошел черед украинских игроков.
Самый большой рейтинг в новом футсиме получит атакующий полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский.
Далее следуют: вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков (80 баллов), фланговый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко (79) и защитник турецкого "Адана Демирспор" Ярослав Ракицкий (79), полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко (78) и хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко (77).
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