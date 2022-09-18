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Малиновский - лучший украинский игрок в FIFA 23

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В шестерке лучших два игрока "Динамо" и один из "Шахтера"

Малиновский - лучший украинский игрок в FIFA 23

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

1 октября состоится релиз новой части футбольного симулятора - FIFA 23.

EA постепенно публикует рейтинги футболистов в новой части игры. Вот и дошел черед украинских игроков.

Самый большой рейтинг в новом футсиме получит атакующий полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский.

Далее следуют: вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков (80 баллов), фланговый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко (79) и защитник турецкого "Адана Демирспор" Ярослав Ракицкий (79), полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко (78) и хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко (77).

Малиновский - лучший украинский игрок в FIFA 23 - изображение 1
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В статье: Ярослав Ракицкий Тарас Степаненко Руслан Малиновский Александр Зинченко Николай Шапаренко Виктор Цыганков
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Источник:
EA

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