Глава Запорожской ОВА: Россияне ударили по Запорожью десятью снарядами
Также сообщают о взрывах в Николаеве
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 23-е сентября россияне продолжают обстреливать территорию Украины тяжелой артиллерией. В частности, были слышны взрывы в Запорожье. Ситуацию прокомментировал глава Запорожской ОВА Александр Старух:
"По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около десяти снарядов".
В области продолжается воздушная тревога. Также слышны взрывы в Николаеве.
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Источник:Ukraine NOW
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