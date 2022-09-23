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Глава Запорожской ОВА: Россияне ударили по Запорожью десятью снарядами

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Также сообщают о взрывах в Николаеве

Глава Запорожской ОВА: Россияне ударили по Запорожью десятью снарядами

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 23-е сентября россияне продолжают обстреливать территорию Украины тяжелой артиллерией. В частности, были слышны взрывы в Запорожье. Ситуацию прокомментировал глава Запорожской ОВА Александр Старух:

"По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около десяти снарядов".

В области продолжается воздушная тревога. Также слышны взрывы в Николаеве.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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