Глава Запорожской ОВА: Россияне ударили по Запорожью десятью снарядами

В ночь на 23-е сентября россияне продолжают обстреливать территорию Украины тяжелой артиллерией. В частности, были слышны взрывы в Запорожье. Ситуацию прокомментировал глава Запорожской ОВА Александр Старух:

"По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около десяти снарядов".

В области продолжается воздушная тревога. Также слышны взрывы в Николаеве.