Бойцы Сил теробороны Ивано-Франковской области взяли в плен росгвардейцев - ВИДЕО
Оккупанты попали в плен в результате наступательной операции ВСУ в Харьковской области
facebook.com/102brugadaTROIvanoFrankivsk
Бойцы подразделения 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области во время наступления в Харьковской области захватили в плен военнослужащих Росгвардии.
Об этом сообщают на Facebook-странице бригады.
Читайте такжеВидеодайджест за 214-й день войны от Генштаба ВСУ
В сообщении отмечается, что оккупанты попали в плен в результате нескольких часов стрелковых боев во время наступательной операции ВСУ в Харьковской области.
По информации украинских военных, росгвардейцы оказывали ожесточенное сопротивление, однако потерпели поражение. Пленным оказали необходимую медицинскую помощь.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Не делайте глупых замен, или Как поражение Арарату подарило Динамо Лобановского
- "Не хочет играть на позиции левого вингера". Источник намекнул на конфликт новичка с Динамо
- В погоне за второй корзиной посева. Варианты для сборной Украины в случае не победы над Шотландией
- Руководителей Азова Редиса, Волыну и Калину освободили из российского плена
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти