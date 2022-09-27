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Реакции США и Казахстана, военкомат на границе с Грузией, призыв врачей на Луганщине – хроники могилизации рф

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Реакции США и Казахстана, военкомат на границе с Грузией, призыв врачей на Луганщине – хроники могилизации рф

Getty Images / Global Images Ukraine

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Соединенные Штаты Америки будут рассматривать заявки россиян, которые бегут из страны из-за мобилизации, в индивидуальном порядке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. США четко разграничили действия правительства рф и его армии в Украине и российского народа. Пресс-секретарь отметила, что не будет обсуждать политику других стран в этом вопросе.

В то же время Казахстан проведет переговоры с рф в связи с ростом числа прибывающих граждан этой страны, об этом сказал президент страны Токаев. Казахстан будет выдавать россии разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск. Отметим, что в Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян.

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При этом на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией россияне хотят развернуть мобильный пункт военкомата. Эту информацию уже подтвердили в российском МВД. Недавно границу разрешили пересекать в пешем порядке, на велосипедах или самокатах, а очередь у грузинско-российской границы растянулась по меньшей мере на 20 км. При этом туда уже следует колонна российской военной техники.

Стоит отметить, что на оккупированной территории Луганской области врачей после "референдума" призывают в армию. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сначала россияне похвастались, что почти все медработники пришли на "референдум", а после этого сообщили о старте мобилизации врачей.

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В статье: война с Россией
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Источник:
whitehouse.gov

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