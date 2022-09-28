Патриарх РПЦ Кирилл поддержал мобилизацию в России
По словам российского патриарха, мобилизация поможет "примирению"
фото из свободных источников
Патриарх РПЦ Кирилл в своей проповеди поддержал объявленную в России мобилизацию, поскольку это поможет "примирить" Украину и Россию.
Об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "ТАСС".
"Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего отечества".
По словам российского патриарха, мобилизация поможет "примирению", что позволит ввести Украину в единое пространство РПЦ.
Он также убежден в том, что "примирение" в понимании РПЦ не должно идти по пути "опасных компромиссов".
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